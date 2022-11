Natal já chegou à casa de Ronaldo e Georgina Modelo usou as redes sociais para agradecer a Deus a sorte que tem.

01:30

Na casa de Cristiano Ronaldo já se antecipa a quadra natalícia. A namorada do craque português, Georgina Rodríguez, de 28 anos, usou as redes sociais para partilhar com os seus muitos seguidores fotos de família. Numa delas vê-se a árvore de Natal que decora uma parte da casa que partilha com o jogador, atualmente ao serviço do Manchester United.



“O sentido das minhas horas, minutos e segundos... Agradeço a Deus por tanto amor. Sou uma mamã e uma namorada cheia de sorte”, escreveu a modelo, na legenda das fotos, onde também se veem os filhos de CR7.

