Natalie Portman traída pelo marido

No início de março, a estrela da saga 'Star Wars' descobriu que o marido estava a ter um caso com uma jovem

A revista francesa 'Voici' divulgou, na sexta-feira, dia 2 de junho, informações que o bailarino está a ter um caso extraconjugal com a ambientalista Camille Étienne, de 25 anos. Uma vez que ambos foram vistos, alegadamente, a entrar no mesmo prédio. Saíram duas horas depois e apenas com 10 minutos de diferença., relata a publicação.Contudo, a revista 'People' assegura que o marido da atriz está arrependido da alegada traição e a fazer de tudo para que a atriz o consiga perdoar., revelou uma fonte à revista.Já Natalie Portman também tem interesse em salvar o casamento, avança o site 'PageSix', uma vez que o seu foco é a família e os dois filhos que tem em comum com o companheiro: Aleph, de 11 anos, e a filha Amalia, de seis., reforçou uma outra fonte.