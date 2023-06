Natalina José sofreu grave acidente de viação e está internada

Natalina José, de 84 anos, sofreu um grave acidente de carro e está internada. A revelação foi feita pela produtoa 'Sonhos em Cena' através de um comunicado no qual dá conta do estado de saúde da atriz.Tudo aconteceu na passada noite de 10 de junho, quando Natalina José regressava a casa como ocupante de uma viatura de um familiar. Apesar dos ferimentos e do enorme susto, a atriz, onde foi diagnosticada com duas costelas partidas e uma pequena fratura no esterno.

Devido à idade e aos ferimentos, o tempo previsto de recuperação é de dois meses. O estado de saúde da atriz levou a que a mesma fosse substituída por António Calvário na peça 'Olha que Duas' até estar totalmente recuperada.