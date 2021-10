Nego do Borel desaparece após ser acusado de violação

Nego do Borel

Foto: Direitos Reservados

01:30

Nego do Borel esteve desaparecido durante cerca de 24 horas, após ter sido acusado de violar a modelo Dayane Mello, no reality show ‘A Fazenda 13’, e do qual acabou expulso. Esta segunda-feira, a mãe do cantor brasileiro foi até à polícia informar que o filho tinha desaparecido, após este ter deixado uma mensagem ao assessor de imprensa onde dizia estar com depressão. “Obrigado por tudo, mas eu não estou a aguentar a pressão, estou com depressão”, podia ler-se. O artista de funk estava incontactável e a família e os amigos estavam desesperados a temer que este se tivesse suicidado.





Mas, esta terça-feira, a polícia civil já fez saber que Nego do Borel tinha sido encontrado ao início da tarde. A imprensa brasileira avança que o cantor estava hospedado num hotel em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e que estava acompanhado por duas mulheres. Depois de ter sido encontrado, Nego do Borel teve de ir até à polícia depor.