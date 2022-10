Negócio: Compra do Twitter vale três 'bazucas'

01:30

Duarte Faria

Quase 44 mil milhões de euros. Ou seja, pouco mais de três vezes o montante que Portugal vai receber da ‘bazuca’ europeia (16,6 milhões de euros). É este o valor que o homem mais rico do Mundo, o norte-americano Elon Musk (tem também nacionalidade sul-africana e canadiana), pagou pela aquisição da rede social Twitter.O anúncio foi feito na quinta-feira à noite - a poucas horas do prazo estabelecido por um juiz para que fosse finalizado o acordo (depois de muitos avanços e recuos) -, na própria plataforma, pelo multimilionário, que afirmou que "o pássaro [numa referência ao símbolo da rede social] foi libertado". O seu grande objetivo é, agora, aumentar a base de utilizadores e as receitas do Twitter.De forma a acalmar os anunciantes, que receiam que os planos de Musk para promover a liberdade de expressão, através da redução da moderação de conteúdo, vão abrir a porta a mais toxicidade online, o também dono da Tesla e Space X emitiu um comunicado no qual refere que adquiriu o Twitter "porque é importante para o futuro da civilização ter uma praça comum da cidade digital, em que uma vasta gama de crenças pode ser debatida de forma saudável, sem recorrer à violência".Entretanto, e na mesma semana em que foi filmado a entrar na sede da empresa, em São Francisco, EUA, com um lavatório nas mãos, Musk afastou o diretor executivo, o diretor financeiro e o conselho geral do Twitter.n