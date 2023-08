Negócio de Paulo Camacho destruído em incêndio de Odemira

De um dia para o outro, Paulo Camacho e a ex-mulher, Luísa Botelho, viram o seu negócio, o turismo rural TEIMA, localizado em Vale Juncal, junto a São Teotónio, que possuem desde 2014, ser destruído pelas chamas do incêndio que deflagrou este sábado, dia 4, no concelho de Odemira.“Aconteceu porque houve um incêndio, não sei como é que aconteceu, porque não estava lá”, conta aoo ex-jornalista, que é sócio do alojamento gerido pela antiga companheira. “Foi o corpo principal de um dos edifícios, para além de uma ponte e de várias estruturas de apoio”, afirma, fazendo conta aos prejuízos.“Mas é muito cedo para dizer como e quando”, revela, na esperança de que a reabertura esteja para breve.