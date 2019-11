Negócio de Rita Pereira falha e atriz deixa empresa

Dedicada ao filho, Lonô, de quase um ano, e à carreira em televisão, Rita Pereira. A decisão foi tomada no início do verão e concretizada em julho passado, com a estrela da TVI a vender a sua quota da empresa ao brasileiro Rodrigo Saldanha, um dos sócios.Segundo a ‘Vidas’ conseguiu apurar, Rita decidiu colocar um ponto final na parceria por "falta de tempo". O negócio viu a luz do dia no final de 2016 com a inauguração de um restaurante no Centro Comercial Amoreiras. Este era um dos maiores projetos da atriz:A gestão do negócio estava à responsabilidade de Rodrigo Saldanha, Celeste Ribeiro e Rita Pereira. "O Rodrigo adquiriu a sociedade total da empresa. Não houve nenhum problema. Comprou a nossa parte. A Rita decidiu vender a sua", explicou Pedro Ribeiro, companheiro de Celeste Ribeiro, uma das gerentes da Beiju.A febre das tapiocas foi tal que a Beiju estendeu-se por Oeiras, Cascais e Porto. No entanto, Rita e os restantes investidores decidiram encerrar quatro restaurantes. "Ofereceram-nos uma quantia elevada para ficar com os espaços onde estavam as lojas", justificou a atriz, no final de 2017.A notícia obtida em primeira mão pela Vidas foi agora confirmada por Rita Pereira através de um comunicado.