Nel Monteiro arrasado com problemas financeiros: "Ficou sem nada"

Eu, como qualquer colega das artes, fazemos a vida de acordo com a agenda que temos. Se nesta altura, estamos em maio, e temos uma agenda que vai até agosto, setembro, outubro, estamos à vontade", começa por contar em conversa com Júlia Pinheiro, acrescentando que se não tiver concertos não tem forma de rendimento. "De repente, a pessoa bate no muro e não consegue passar para o lado de lá. Somos trabalhadores a serviços prestados, porque trabalhamos a recibos verdes. Se a gente trabalha, ganha, se não trabalha, não ganha".



A grande ansiedade tem provocado alterações na saúde de Nel Monteiro, que tem sofrido com subidas repentinas da tensão arterial.



A mulher também revela estar muito preocupada com a situação atual. "De repente, ele ficou sem nada. Nós ficamos sem nada".











Nel Monteiro, de 72 anos, não esconde que está muito apreensivo com a situação atual que se vive e que perdeu a sua forma de sustento para os próximos tempos.O cantor assume que os espetáculos que tinha agendado para os meses mais quentes do ano eram o seu balão de oxigénio e que agora não sabe como vai fazer face às despesas.