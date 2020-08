Nel Monteiro lamenta afastamento da filha mais velha: "Não quer saber de mim"

A carregar o vídeo ...

Artista está revoltado por não conseguir fazer espetáculos.

O divórcio do artista com a primeira mulher deu-se há cerca de 15 anos, mas a separação de ambos é mais antiga. Nel ficou obrigado a pagar uma pensão vitálicia à ex-mulher, no valor de 300 euros, com agravamento de 10% ao ano.disse, em lágrimas em conversa com Duarte Siopa e Maya.Atualmente, revela-se arrependido de ter entregue tudo à ex-mulher. "Eu já estava com a minha mulher Júlia. O que é que eu ia fazer? Na altura, ganhava bem."