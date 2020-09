Nel Monteiro: "Saí três vezes de casa... nunca me dei bem com a minha ‘ex’”

Nel: É uma situação triste, qualquer dia não me lembro das letras. Quando voltar já não sei. Não tenho medo, sempre fui um grande aventureiro. Tive sempre a ambição de ser alguém. Já tive muitos empregos. Não me assusta.N: Estamos mal, mas não estamos na miséria. Houve pessoas que se ofereceram para nos emprestar dinheiro. Eu disse que não. Nunca pedi nada a ninguém. Já construí património sem ajudas. Não sou homem para pedir um tostão.Não quero que me ajudem com dinheiro. Já vivi situações no passado desagradáveis. Aconteceu emprestar dinheiro e nunca mais vê-lo.N: Voltei à venda de automóveis, foi um trabalho que já tive antes e safava-me muito bem. Consegui uma parceria com um amigo e por cada venda fico com uma percentagem.N: Foi uma experiência boa. Foi um risco mostrar a casa, a nossa vida. Toda a gente viu. Depois de tantas aventuras da minha vida, esta foi mais uma.Júlia: Ao início fiquei um bocadinho assustada e receosa, mas depois acabei por divertir-me muito. É muito gratificante receber tanto carinho.J: Estávamos já a gravar o programa há um mês e meio quando começaram a aparecer as primeiras reações. As minhas redes sociais encheram-se de pedidos e mensagens. Até hoje, ainda não consegui aceitar toda a gente.N: Já me ultrapassou. As pessoas gostam de mim, mas ela apareceu e de repente passaram a adorá-la. Vou a qualquer lado e perguntam logo pela ‘tia Júlia’. Ganharam muito apreço por nós graças ao programa.J: As brincadeiras que mostrámos no programa já tínhamos antes. As pessoas passaram a conhecer a nossa vida, desmistificaram a ideia daquilo que é a vida do artista. Eu lavo a loiça e arrumo a casa. Temos uma vida perfeitamente normal. Fomos sempre nós.J: As pessoas e muitos jovens ouviram os meus conselhos ao Bruno, o menino que vivia connosco, e reviram-se. Ajudei-o a soltar-se e a ser feliz. Se um dia a minha filha chegasse a casa com uma namorada, eu só tinha de aceitar, apoiá-la e ajudá-la a ser feliz.J: A minha filha autorizou que contasse o que ela passou na escola. Ela foi vítima de bullying só porque dançava com o pai nos espetáculos. Fizeram-lhe muito mal. Cuspiram-lhe para a roupa de educação física. Diziam que ela tinha dentes de cavalo. Cortaram-lhe o cabelo e chegaram a partir-lhe o telemóvel. Como mãe senti-me muito impotente. Fomos à GNR fazer queixa e passaram logo o assunto à Escola Segura.J: Hoje está feliz e mais confiante. Vai concretizar um sonho antigo de ir estudar para fora. Está muito entusiasmada. Já tem tudo preparado.N: Acho que o meu sucesso passa por ser diferente. Desde infância que passei por muitas dificuldades. Tenho uma quarta classe feita não sei como. Não tenho o dom da palavra, mas tenho o da escrita. A minha vida só começou a melhorar quando fui para a tropa. As pessoas acompanharam o meu percurso e as minhas conquistas.N: Só posso ter orgulho naquilo que passei e construí. Tudo o que tenho conquistei do zero.N: Não temos nenhuma relação. Não nos vemos há mais de cinco anos. Sempre que havia algum dia especial, enviava-lhe uma oferta e ela respondia por obrigação. Nunca quis saber de mim.N: Nunca me dei muito bem com a minha primeira mulher. Saí três vezes de casa. A primeira foi para dar um aviso, mas voltei. As coisas não mudaram. Repetiu-se. À terceira vez não voltei mais. Deixei ficar tudo. Só saí com a roupa do corpo e alguns bens pessoais. Deixei um império à minha ex-mulher.N: Estive mais de dez anos separado, sem divórcio. A minha antiga companheira dizia que só assinava se eu lhe desse uma pensão vitalícia de 300 euros mês com agravamento de 10% ao ano. Já tinha uma vida com a Júlia e acabei por aceitar o pedido. Ainda hoje tenho esse encargo. As contas foram mal feitas e acabei por dar-lhe mais dinheiro do que o suposto.N: Temos o assunto em tribunal.