Nel Monteiro sofre com dificuldades financeiras:"Tenho uma reforma pequena que não chega para pagar o crédito da casa"

Tal como milhares de portugues também Nel Monteiro, de 72 anos, enfrenta sérias dificuldades económicas devido à Covid-19. Uma crise grave que afeta muitos dos artistas nacionais.O cantor viu todos os seus espectáculos cancelados, o que originou uma quebra drástica nos seus rendimentos mensais. "Não há, nem haverá mais trabalho esta primavera e verão, e não sei como será o outono dos artistas. Isto é uma crise enorme, vai ser uma desgraça", lamentou o cantor, à revista 'TV Guia'.Nel Monteiro, que recentemente integrou o programa 'Amigos Improváveis Famosos' esperava aumentar a sua visibilidade e conquistar o público para os concertos de verão. No entanto, a pandemia estragou-lhe os planos e o cantor enfrenta um dos piores momentos a nível financeiro., avançou o artista.Consciente das dificuldades, Nel Monteiro vive uma situação dramática.Já tive muito património, vivia razoavelmente bem, mas quando me divorciei comecei do zero com a Ju".Para fazer face às despesas, o cantor confessou que está a tentar vender a casa e arranjou um novo trabalho como vendedor de carros em segunda mão.