Nelson Évora assume estar novamente solteiro

24 jun 2020 • 18:00

O atleta especialista em triplo salto, Nelson Évora, está novamente solteiro, e foi o próprio que deu a notícia.

À conversa com Filomena Cautela no programa ‘5 Para A Meia Noite’ o desportista foi confrontado pela apresentadora sobre a sua relação, acabando por brincar com o assunto: "A Wikipédia está desatualizada", afirmou.

A apresentadora surpreendeu-se com a resposta e perguntou diretamente se o atleta de 36 anos estava solteiro, tendo Nelson Évora respondido: "Estou solteiro, sim".

Recorde-se que Nelson Évora estava numa relação com Ana Peleteiro, atleta espanhola de triplo salto.