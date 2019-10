Nelson Semedo vai ser pai de um menino

Foto: Direitos Reservados

O futebolista português, que atualmente joga no FC Barcelona, e a mulher, Marlene Alvarenga, vivem momentos de grande emoção com a chegada do segundo filho.

O casal anunciou através de uma imagem nas redes sociais o sexo do bebé. "Vem aí um menino", escreveu o craque na legenda da imagem em que a companheira surge com um vestido azul.





No retrato de família, a companheira do craque, que já se encontra no final do período de gestação, mostra-se orgulhosa com a sua barriga que cresce a olhos vistos. Recorde-se que o ex-jogador do Benfica e Marlene já são pais de Luana, de três anos.