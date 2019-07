Nem Irina, nem Lady Gaga: Há outra paixão na vida de Bradley Cooper

Jennifer Garner

Carolina Cunha

Nem Irina, nem Lady Gaga. Afinal, há outra estrela de Hollywood na vida de Bradley Cooper. De acordo com a National Enquirer, a eleita do ator é a bonita Jennifer Garner, de 47 anos, ex-mulher de Ben Affleck, com quem tem três filhos em comum.Depois de vários dias à porta do galã de Hollywood, a imprensa internacional descobriu que, afinal, não é a cantora de ‘Shallow’ o novo amor de Bradley, mas sim a atriz norte-americana, que foi vista várias vezes a entrar no apartamento da estrela."A relação está a evoluir de forma tranquila e ninguém ficaria surpreendido se em breve eles dessem o próximo passo e assumissem o amor. Ambos passaram por processos de separação complicados e têm sido o grande apoio um do outro", diz uma fonte.Bradley Cooper e Jennifer conheceram-se em 2001 durante as gravações de ‘A Vingadora’ e tornaram-se grandes confidentes desde então.