“Nem quero contacto”, diz Cláudio Ramos sobre Carolina Deslandes

Cláudio Ramos bloqueou Carolina Deslandes no Instagram para não ver o que esta escreve

Foto: João Miguel Rodrigues

01:30

A guerra entre Cláudio Ramos e Carolina Deslandes está longe de ter fim. Agora, o apresentador revela que a excluiu das redes sociais. "Eu já a bloqueei. Não quero que ela veja as minhas coisas nem quero ver as dela, nem quero contacto com ela", disse.Carolina Deslandes deu uma entrevista a uma rádio na qual revelou que, devido às críticas ao corpo, acabou por não ir à praia durante três anos por "vergonha". Cláudio Ramos acusa-a de ser incoerente, uma vez que expõe o corpo nas redes sociais."Se uma pessoa quer ser conhecida pelo seu trabalho, é nele que se foca. Já disse que é mais inteligente do que eu, por isso sabe que se publica uma foto em fato de banho vai ser notícia."