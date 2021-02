Nereida Galardo conta toda a verdade ao filho Espanhola revela a Nairon que “tem um pai português” e diz que vai apoiar o filho em todas as decisões.

07 fev 2021 • 18:48

Rute Lourenço

Nereida Gallardo mostra-se tranquila com as acusações de Gonçalo Quinaz que, em direto na TVI, chorou e garantiu ser impedido de ver o filho que têm em comum, Nairon, de sete anos. Segundo a ‘Vidas’ apurou através de fonte, a modelo não pensa impedir um contacto entre Nairon e o pai biológico, caso seja essa a vontade da criança (o Tribunal de Palma de Maiorca atribuiu a tutela do filho ao atual companheiro de Nereida, Carlos Vargas). "A Nereida já contou ao Nairon toda a verdade, que ele tem um pai em Portugal e que quando o quiser ver terá o seu apoio. Mas passaram-se sete anos e ele nunca teve relação com o Quinaz. Para o menino, ele é um estranho", diz a fonte.



A espanhola, que se tornou conhecida em Portugal pelo namoro com Cristiano Ronaldo, já disse publicamente que nunca impediu Quinaz de exercer os seus direitos como pai, apenas quis estabelecer regras para proteger Nairon. "Às vezes, nesta história parece que a culpa de o Gonçalo não exercer os seus direitos como pai é minha, mas a verdade é que ele não é o pai legal porque não pediu para exercer os seus direitos quando a lei o protegia [mas apenas quando o filho já tinha cinco anos], não pode ser quando lhe dá na gana", diz, referindo-se à ausência do concorrente do ‘Big Brother’ nos primeiros anos de vida do filho. "Se tivesse demonstrado interesse em estar com o filho agora seria ele o pai legal do Nairon, porque por lei ele tinha o direito, naquele momento, de exercer os seus direitos de pai. Ele sabia perfeitamente o que eu queria: que fosse pai, com os seus direitos e obrigações. E não que viesse vê-lo quando quisesse. O meu filho não é um jogo."

Em relação ao futuro, mostra-se aberta a todos os cenários, que irão depender da vontade de Nairon. "Ele vai decidir o que quer fazer. E nós, como pais, vamos apoiá-lo em tudo."

