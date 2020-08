Nereida Gallardo: "O Gonçalo nunca quis este filho"

Penso que fizemos as coisas da forma correta e o mais importante é que os direitos da criança estão protegidos.Não é agradável, mas estamos tranquilos porque sempre fizemos as coisas certas. Às vezes, nesta história parece que a culpa de o Gonçalo não exercer os seus direitos como pai é minha, mas a verdade é que ele não é o pai legal porque não pediu para exercer os seus direitos quando a lei o protegia [mas apenas quando o filho já tinha cinco anos], não pode ser quando lhe dá na gana... Há prazos e neste caso os prazos já passaram há muito tempo.Sempre estivemos muito tranquilos. Só nestas últimas semanas, desde que o tribunal nos deu razão, é que tivemos de aguentar os insultos e ameaças nas redes sociais.Do Gonçalo e do seu núcleo familiar.A verdade é que depois de a Justiça nos ter dado razão começámos a ver publicações ofensivas, mensagens privadas de gente à sua volta, ameaças diretas, a dizer que estão perto de nós, que viram o meu filho sair do portão de casa, etc... Não temos medo, mas estamos preocupados e vamos denunciar todas estas ameaças e insultos.Legalmente estamos tranquilos, porque a Justiça está do nosso lado. Agora, o que as pessoas podem fazer, como dizem... Só há uma coisa mais forte do que a Justiça, a maldade do ser humano. É uma pena... Falam muito de educação, mas é o que lhes falta a eles.Esse é um tema que está nas mãos da Guardia Civil, das seguradoras e da Justiça. São eles que vão decidir.Essa é uma grande mentira, culpar os outros pela nossa inércia. Ver um filho não é exercer o direito de pai, que é uma coisa que ele devia ter feito desde o primeiro minuto. Se ele disse que eu o impedia, então tinha ido para tribunal, e se lhe tivesse sido dado esse direito, então poderia estar com ele, cumprindo logicamente outras obrigações. Agora, ele não tem direito nenhum sobre a criança. É injusto culpares outra pessoa quando a lei te protege e foste tu que deixaste passar mais de cinco anos desde o nascimento do bebé para ir a tribunal. Agora, a Justiça protege o menor e a sua estabilidade.Não, chegou a perguntar-me se era um super-herói, que não era possível... Nessa altura, saí de casa dele e nem sequer veio atrás de mim. Ele não desejava este filho.Não, eu sempre soube quem era o pai biológico do meu filho. Essa pergunta deveria ser dirigida a ele.Não, porque se tivesse demonstrado esse interesse agora seria ele o pai legal do Nairon, porque mesmo que eu o quisesse impedir, por lei ele tinha o direito, naquele momento, de exercer os seus direitos de pai.Ele sabia perfeitamente o que eu queria: que fosse pai, com os seus direitos e obrigações. E não que viesse vê-lo quando quisesse ou pudesse. O meu filho não é um jogo.Nem para a educação, nem para nada. Quem tomou conta do meu filho, desde o primeiro minuto, foi o meu atual marido, o pai legal do Nairon.O Carlos era meu amigo há anos, não era um desconhecido, e viveu tudo de bom e de mau que me aconteceu e sempre me apoiou.Quando o meu filho disse papá antes mesmo de dizer mamã. Foi o dia mais bonito da minha vida. Eles amam-se.Depois de nos casarmos e quando soubemos que estávamos à espera de outro filho, ele propôs-me dar ao Nairon os seus apelidos. Foi algo que ele quis fazer e que fizemos de forma legal.No tenho nenhuma queixa da forma como o Carlos sempre tratou o Nairon, nunca lhe faltou o carinho e amor de um pai. Dão-se muito bem, falam muito...Não. Para ele o seu pai é o Carlos, porque é quem sempre esteve lá para tudo. Logicamente, é algo que vai saber no devido momento, porque ainda é uma criança. Mas todos à nossa volta sabem que Carlos não é o seu pai biológico. É uma coisa que não lhe vamos esconder, mas nós somos os seus pais legais, os que sempre nos preocupámos com ele e somos nós que vamos decidir, apoiados por profissionais, quando será o melhor momento para que o Nairon saiba de tudo. Não queremos que isso o afete ou lhe cause instabilidade emocional.Sim, e quando ele souber a verdade, ele vai decidir o que quer fazer. E nós, como pais que queremos o melhor para ele, vamos apoiá-lo em tudo.Se esse for o seu desejo, não vamos ser nós a impedi-lo.Claro que sim. Os nossos filhos têm de nos ver bem. Eles não são culpados pelas decisões que os adultos tomam.Nós adoramos os nossos filhos e fazemos tudo com eles. Mas não está nos nossos planos ter mais filhos.Não nos podemos queixar. Estamos a trabalhar, embora seja muito triste tudo o que se está a passar. E a verdade é que em Espanha o futuro de muitas pessoas vai ser difícil. Esperemos que a situação melhore e que em breve possamos voltar à normalidade.A verdade é que crescem muito rápido. Dão-se bem e brincam muito. O Nairon ajuda muito a irmã e o importante é que continuem a crescer neste ambiente, que tenham saúde, valores, que os jovens de hoje em dia têm tudo e não dão valor a nada. Não é por lhes darmos tudo que somos melhores pais nem tão pouco eles melhores filhos.