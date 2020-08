Nereida Gallardo sobre Gonçalo Quinaz: "Pediu-me para abortar"

10:43

Sete anos após ter tido um filho com o ex-futebolista e participante de reality shows Gonçalo Quinaz, Nereida Gallardo viu o Tribunal de Palma de Maiorca, Espanha, dar-lhe razão e confimar a adoção de Nairon pelo seu marido, Carlos Vargas. Um desfecho que deixa a maiorquina feliz, uma vez que garante que Gonçalo Quinaz nunca se interessou verdadeiramente pelo filho. "Desde o dia do nascimento do meu filho, ele nunca se preocupou em exercer os seus direitos de pai, só cinco anos depois é que acionou os meios judiciais. Nesses cinco anos estava mais preocupado em ir a reality shows", lamenta Nereida, que em Portugal ficou conhecida pelo namoro com Cristiano Ronaldo.Em declarações à TV Guia, Nereida afirma que o seu inferno começou desde o momento em que soube que estava grávida. Até porque, segundo conta, a reação de Gonçalo Quinaz não foi a melhor. "Depois de ter feito o teste de gravidez, ele reagiu de uma forma que nenhuma mulher deseja. Dizia que o filho não devia ser dele, pediu-me para abortar e disse que não desejava aquele filho. Fiquei de rastos".Com Gonçalo longe do filho Nairon desde o nascimento, este acabou por ser criado pelo atual companheiro de Nereida, Carlos Vargas, que agora, perante a lei, tem a tutela do menor.Guerra e ameaçasNereida Gallardo diz ter em sua posse dezenas de mensagens com conteúdos ameaçadores, que lhe foram endereçadas por Gonçalo Quinaz e pela família do ex-futebolista. Espanhola garante viver num clima de medo constante. "Recebo mensagens a dizer que viram o meu filho sair do portão de casa e que estão perto de nós".