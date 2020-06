Nereida: "Sinto-me melhor que nunca"

Nereida Gallardo tornou-se conhecida dos portugueses devido ao relacionamento com Cristiano Ronaldo. Mais de dez anos depois do namoro, que correu o Mundo, a maiorquina continua a ser notícia em Espanha, onde encanta com as suas curvas.Aos 36 anos, a agora relações-públicas é protagonista de uma sessão fotográfica muito sensual em que revela que continua em forma, após ter sido mãe duas vezes.começa por revelar à ‘Vidas’, acrescentando que com o passar dos anos ganhou mais confiança com a imagem.Feliz a viver em Palma de Maiorca, Nereida Gallardo mostra-se realizada não só na vida pessoal, mas também no campo profissional, onde assumiu recentemente o cargo de relações-públicas de uma clínica de estética.", revela.Nos planos de Nereida está ainda o lançamento de uma linha de biquínis em nome próprio.A ‘Vidas’ agradece a colaboração de:Biquínis: Nora Chantre Maquilhagem: Katia Ramis