Neta de Eunice Muñoz desesperada

01:30

Lídia Muñoz, neta de Eunice Muñoz, está desesperada e lançou um apelo emocionado nas redes sociais. A atriz perdeu o telemóvel num centro comercial e pede que lho restituam, pois contém mensagens de voz que a avó lhe deixou antes de morrer.









“Ontem [sexta-feira], no Alegro Alfragide, perdi o meu iPhone. Mais do que tudo, tem valor sentimental para mim – estão lá guardados todos os voicemails que a minha avó me deixou e que me têm ajudado nestes últimos meses. Por favor, peço a quem o encontrou que o devolva”, escreveu Lídia, que promete uma recompensa a quem lhe trouxer o aparelho.

Recorde-se que Eunice Muñoz se despediu dos palcos com a peça ‘A Margem do Tempo’, que protagonizou ao lado da neta. A grande diva do teatro português morreu a 15 de abril deste ano, aos 93 anos.