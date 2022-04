Neta de Eunice Muñoz: "Uma honra ser tua neta" Atriz fez uma publicação nas redes sociais.

Neta de Eunice Muñoz: "Uma honra ser tua neta"

Carolina Cunha

Lídia Muñoz quebrou o silêncio sobre a morte da avó, Eunice Munõz, com uma declaração emocionada sobre a relação de ambas. “A Eunice Muñoz é de um país, mas esta Eunice que eu perdi é só minha”, escreveu nas redes sociais, acompanhando este longo texto com várias fotografias e vídeos.



“Durante 31 anos, foi a mão que eu agarrei em todas as alturas da minha vida”, pode ler-se. Lídia confessou ainda a “honra” de ter sido sua neta e a esperança de um dia “a voltar a reencontrar”.

