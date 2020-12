Neta de Juan Carlos ignora medidas contra Covid-19 e é expulsa de festa

Há muito que Victoria Federica, de 20 anos, é considerada o membro da realeza espanhola mais rebelde. E parece que quer continuar a fazer jus à designação. Na semana passada, voltou a estar envolvida em mais um escândalo. A sobrinha de Juan Carlos marcou presença numa festa, na qual não eram cumpridas as medidas de contenção à Covid-19, e já depois do horário imposto para recolher obrigatório, acabando por ser expulsa do local pela polícia.De acordo com a imprensa espanhola, a filha da infanta Elena e de Jaime de Marichalar estava na companhia do namorado, o DJ Jorge Bárcenas, e de duas amigas. Quando as autoridades chegaram e encaminharam todos os participantes para o exterior, já depois da meia-noite, Victoria tapou o rosto e evitou as perguntas dos jornalistas. Nenhum dos envolvidos na festa estaria a usar máscara de proteção individual.O comportamento irresponsável da jovem ganha contornos graves, uma vez que, como membro da família real, tem obrigações acrescidas para dar o exemplo a outros jovens. Além disso, o tio, o rei Felipe VI já lhe teria pedido para ser mais discreta na sua vida pessoal, por forma a não manchar o nome da família.Esta nova polémica surge numa altura em que a mãe está fora do país. A infanta Elena viajou até aos Emirados Árabes Unidos para se encontrar com o pai, o rei emérito Juan Carlos, que se encontra exilado.Felipe VI apanhou recentemente um susto, após ter estado em contacto com uma pessoa que testou positivo à Covid-19. O rei cumpriu o isolamento de 10 dias até ao fim, mesmo depois de ter tido o resultado negativo do seu teste, como mandam as normas sanitárias. Letizia cumpriu sozinha as obrigações de agenda da família.Corinna Larsen, ex-amante de Juan Carlos, deu uma entrevista à ‘Paris Match’ na qual afirma que o monarca está a ser vítima de um "golpe" interno. A empresária reforçou que os 65 milhões de euros que recebeu de Juan Carlos foram por "carinho" a si e ao seu filho.O rei emérito Juan Carlos apresentou uma declaração à Autoridade Tributária espanhola de forma a regularizar a sua situação tributária. De acordo com o jornal espanhol ‘El País’, foi já enviada uma carta, através do seu advogado, que deverá ser analisada nos próximos dias. Segundo fontes citadas pelo jornal, o depoimento estará relacionado com o uso de cartões bancários por parte de Juan Carlos e da família real com fundos do mexicano Allen Sanginés-Krause. O empresário terá colocado o dinheiro à disposição de Juan Carlos, sem que primeiro os declarasse ao Tesouro. A regularização voluntária pode ocorrer a qualquer momento até o Fisco espanhol requerer a abertura de uma fiscalização ou uma intimação de um juiz, sendo depois investigado por suposta fraude fiscal ou lavagem de dinheiro. O rei emérito encontra-se exilado nos Emirados Árabes Unidos desde agosto.