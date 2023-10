Neta de Snoop Dogg com camisola do Benfica Equipamento das águias chamou à atenção de muitos seguidores do artista

01:30

O famoso rapper norte-americano Snoop Dogg, de 51 anos, publicou três vídeos no Instagram, nos quais se mostra a presentear a neta que estava vestida com o equipamento do Benfica da época 2022/23, o que chamou a atenção de vários adeptos encarnados que invadiram a caixa de comentários do artista com alusões ao clube da Luz e até mesmo a conta oficial do Benfica reagiu com emoji de uma águia.



"Carrega Benfica", escreveu um fã. "Bem-vinda ao maior do mundo", disse outro.

