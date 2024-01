Neto de Carlos Cruz já tem nova identidade Nasceu como Yasmin e agora passa a chamar-se Noah.

Noah Cruz

19 jan 2024 • 01:30

Nasceu menina (Yasmin), mas aos 18 anos começou o processo de mudança de sexo. O filho de Marta Cruz anunciou que mudou de identidade passando a chamar-se Noah. A revelação foi feita pelo agora neto de Carlos Cruz que partilhou um texto a explicar o processo que tem estado a passar, o qual assinou com o novo nome. "Há dois anos que venho sendo acompanhado por um psicólogo e um psiquiatra, e, neste processo, preferi esperar chegar aos 18 anos para começar a transição física", assumiu. "Tenho-me encontrado cada dia mais e nesse processo, por mais difícil que seja (porque não é nada fácil), tenho sido cada dia mais feliz. Acordar e olhar-me ao espelho, e ver as mudanças que estão constantemente a acontecer, é emocionante e, de certa forma, libertador", disse Noah, terminando a agradecer a todas as pessoas que o têm apoiado.