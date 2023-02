Neto de Dolores Aveiro está de parabéns!

View this post on Instagram A post shared by Katia Aveiro (@katiaaveirooficial)

É dia de festa no clã Aveiro! Dinis, o filho do meio de Katia Aveiro celebra esta sexta-feira, 17 de fevereiro, 13 anos de vida. E a família fez questão de assinalar a data nas redes sociais.A mãe, Katia Aveiro, partilhou uma fotografia do filho em pequeno, com a legenda:

Também Dolores Aveiro não quis deixar de parabenizar o neto na sua conta oficial de Instagram, onde partilhou uma fotografia em que o sobrinho de Cristiano Ronaldo aparece vestido com o equipamento do Sporting. "Parabéns meu netinho querido da avó, muitos beijinhos", escreveu na legenda da publicação.