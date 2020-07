Neto de Elvis Presley encontrado morto aos 27 anos

O neto de Elvis Presley, Benjamin Keough, de 27 anos, foi encontrado morto na sua mansão, na Califórnia, este domingo, dia 12 julho.

Segundo a imprensa internacional, o filho de Lisa Marie Presley suicidou-se com recurso a uma arma de fogo que usou na parte superior do tronco.

Em declarações à imprensa norte-americana, o agente da filha do cantor revelou que a mãe do jovem "está totalmente destroçada e inconsolável, mas a tentar manter-se forte, a pensar nos seus filhos gêmeos de 11 anos e na sua filha mais velha, Riley".

Benjamin é fruto do casamento de Lisa Marie Presley com o músico Danny Keough, com quem começou a namorar após a relação com Michael Jackson.



Recorde-se que Elvis Presley também morreu prematuramente aos 42 anos.