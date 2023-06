Neto de Rui Nabeiro troca alianças à beira-mar

01:30

Rui Miguel Nabeiro, CEO da Delta Cafés, casou-se este sábado, 17 de junho, com Clara Melícias, diretora de lojas da empresa de Campo Maior. De fato branco e rodeado de natureza, o neto de Rui Nabeiro trocou alianças com a namorada - ambos têm filhos de outras relações.O casal deu o nó em Troia, à beira-mar, na presença de familiares e amigos, alguns deles conhecidos do público português. Rita Andrade, nutricionista e ex-apresentadora, esteve presente na cerimónia com o companheiro, o chef Chakall, e partilhou algumas imagens do casamento. "Tão feliz por fazer parte desta família", confessou. Também Isabel Figueira e o namorado, Luís Santos, filho do ex-selecionador português Fernando Santos, fizeram parte dos convidados desta celebração. E a atriz e apresentadora acabou por apanhar o bouquet da noiva.Rui Miguel Nabeiro, que está à frente do grupo Delta Cafés, viu o avô, Rui Nabeiro, partir a 19 de março. Apesar de ter sonhado ser piloto, o café e a empresa tornaram-se a sua realidade.