Neymar alicia gémeas para sexo

A jogadora de voleibol Key Alves e atual concorrente do Big Brother Brasil revelou que Neymar dirigiu-lhe uma proposta sexual, que envolveria também Keyt Alves, a sua irmã gémea.



Key garante que o jogador do Paris Saint-Germain estava interessado num encontro a 'três' e que conversava com as duas ao mesmo tempo nas redes sociais. Dentro da casa mais vigiada do Brasil, a atleta lembrou que, primeiramente, Neymar começou por abordar Keyt, mas depois cessou investidas e passou a enviar mensagens para ela.





, lançou a voleibolista e modelo, incendiando as redes sociais e dando azo a mais uma polémica em torno da estrela do futebol.

"Se o Neymar tivesse falado apenas comigo, eu teria ido a Paris ter com ele. Só que ele queria as duas. E estava errado sobre nós", acrescentou.

Key e Keyt Alves nasceram em São Paulo, Brasil, há 23 anos. Na adolescência foram jogadoras profissionais de vólei, mas Key decidiu trocar o desporto pelo Onlyfans, que se tornou o seu principal rendimento.