Neymar babado com a filha

23 out 2023 • 16:28

Vanessa Fidalgo

Afastado dos relvados devido a lesão, Neymar tem aproveitado para passar tempo com a pequena Mavie, a filha mais nova do jogador que nasceu no passado dia 7, fruto da relação com Bruna Biancardi.

Nas redes sociais, o craque brasileiro mostrou-se um pai 'babado', no sofá, com a bebé ao colo. Neymar sofreu uma lesão grave durante o jogo do Brasil contra o Uruguai e, por isso, deverá ficar longe dos relvados durante algum tempo.





O jogador é também pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto da anterior relação com Carol Dantas.

A atual relação com Bruna Biancardi tem sido conturbada e pautada por polémicas relacionadas com alegadas traições por parte do atleta.