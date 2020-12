27 dez 2020 • 12:46

O futebolista internacional brasileiro Neymar escandalizou este sábado o Brasil ao dar uma festa durante cinco dias e com cerca de 500 convidados durante a crise da Covid-19, denunciou o jornal

O Globo

Numa altura em que o Brasil conta com mais de 190 mil mortos devido à pandemia, o futebolista do Paris Saint-Germain (PSG) juntou, desde sexta-feira à noite, cerca de meio milhar de convidados numa mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde é suposto ficarem até ao fim do ano.





O jogador mandou construir uma discoteca subterrânea com todos os equipamentos para que não fosse denunciado pelo barulho.

