Neymar e Scooby em noite de sexo Influencer conta relação entre o jogador e o surfista.

01:30

Neymar e Pedro Scooby (surfista) ter-se-ão envolvido numa noite de sexo. A polémica revelação foi feita pela influencer transexual Sophia Barclay, de 23 anos, que, em entrevista a uma rádio brasileira, contou todos os pormenores da noite louca da qual também ela participou com uma amiga. Revelando que a ideia da orgia partiu do jogador, Barclay revelou: "O quarto estava todo escuro, começou com chupadinha no peito, roupa para lá, para cá. Um comendo o outro. Neymar e Pedro Scooby.



Os dois se comeram". A transexual não se ficou por aí e, sem qualquer pudor, foi mesmo ao ponto de dizer que, a determinada altura, se sentiu um enorme "cheiro a fezes" no quarto.