Neymar insulta ex-namorado da mãe após violência

Neymar confirmou que houve uma discussão violenta entre a mãe, Nadine, e o namorado, Tiago, de 22 anos.

Os agentes de Nadine negaram o conflito, mas o craque do Paris Saint-Germaiin acabou por confirmar a situação, através de uma gravação que foi divulgada nas redes sociais, em que se pode ouvir o jogador à conversa com amigos.

"Eu mandei o Cris lá para ver a minha mãe, se tinha algum risco de... Se ela tomou alguma pancada, sei lá, alguma coisa...", começa por dizer o craque brasileiro.



"Ele está a ir para o hospital, foi operado agora. Ele deu uns socos no vidro da varanda... E ela diz-me que ele tropeçou da escada e ela foi apoiar, mas da escada para o vidro que está partido é muito longe", explicou, após o namorado da mãe ter sido levado para o hospital com ferimentos no braço, que o obrigaram a levar pontos.

Neymar chegou mesmo a referir-se, na gravação em causa, ao namorado da mãe de forma insultuosa. "O namoradinho da minha mãe, o viadinho [termo ofensivo usado no Brasil para homossexuais] que ela está 'pegando' [a namorar]", disse o futebolista.



Recorde-se que depois de todos os rumores que envolveram o fim da relação entre Nadine e Tiago, assim como a reconciliação de ambos, surgiu a polémica de uma alegada discussão 'acesa' entre os dois, com acusações de violência doméstica no romance.



No entanto, nenhum dos membros do casal falou publicamente sobre o assunto. Neymar, que sempre se manifestou contra o namoro da mãe com Tiago, mostrou mais ainda o quanto reprova o romance.

"Gritaria, sangue e ambul â ncia", descreveu o jornalista Leo Dias, ao ser noticiada a polémica no Brasil.

Segundo a imprensa brasileira, os vizinhos ouviram os gritos e observaram o sangue na entrada da mansão onde vive a mãe de Neymar. Os vizinhos testemunharam mesmo que esta não foi a primeira vez que ouviram o ex-casal a desentender-se.