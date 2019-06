Neymar já reagiu à acusação de violação sexual

Há um novo caso de violação no mundo do futebol:A denúncia foi feita em São Paulo e o jogador já gravou um vídeo para se defender.Apesar de não ser conhecida a identidade da mulher, a mesma garante que que foi convidada por Neymar para estar em Paris e que foi o mesmo que "pagou as suas passagens e hospedagem".Neymar não nega ter conhecido a brasileira, mas garante que caiu numa armadinha e junta ao seu depoimento as mensagens trocadas com a mulher bem como imagens enviadas em que é visível a mesma completamente nua."Fui exposto a isto e estou aqui para dar a cara, porque sei que qualquer notícia com o meu nome envolve sempre muita coisa e toda a gente quer uma declaração minha. O que aconteceu foi totalmente ao contrário do que estão a dizer. Estou chateado, mas vou expor toda a conversa que tive com a menina, todos os nossos momentos, que são íntimos, mas que é necessário expor para provar que não aconteceu nada de mais.Uma relação entre um homem e uma mulher, entre quatro paredes, no dia seguinte trocámos mensagens, pediu-me uma lembrança para o filho, eu ia levar, e agora fui apanhado de surpresa", lamentou o avançado.