Neymar Jr. nega ter traído namorada Jogador do PSG foi acusado de beijar várias mulheres numa festa. “Fake news”, escreveu nas redes sociais.

O jogador com a namorada Bruna Biancardi

Foto: Direitos Reservados

01:30

O brasileiro Neymar Jr. usou o Instagram para negar os rumores de que teria traído a namorada, Bruna Biancardi, numa festa organizada pelo jogador Vinícius Jr. no Rio de Janeiro. Esta quinta-feira, o craque do PSG escreveu "Fake news" na rede social e partilhou um vídeo a desvalorizar a situação. "Alô, fake news. Aqui para você: muito sol, muita paz e muito amor", disse a partir da sua mansão em Mangaratiba.



De acordo com o perfil do Instagram ‘Segue a Cami’, Neymar estava na festa sozinho e terá beijado várias mulheres durante o evento, uma delas a influencer Nathalia Castro que, entretanto, também reagiu. "Gente, não acreditem em fake news. Não fiquei com ninguém na festa", escreveu.

Mais sobre