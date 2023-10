25 out 2023 • 13:02

Vanessa Fidalgo

O futebolista brasileiro Neymar Jr é a nova estrela da sensual campanha da marca de roupa interior masculina Skims, lançada por Kim Kardashian.

A coleção, que será lançada amanhã, terá outros protagonistas do mundo do desporto, como Nick Bosa e Shai Gilgeous-Alexander, atletas de futebol americano e basquetebol, respetivamente.



As poses do atleta evidenciam obviamente os músculos, as tatuagens e deixam obviamente à mostra muita pele nua, o que tanto tem servido para captar elogios como críticas, nomeadamente sobre o facto de ter sido acusado de trair a mãe da filha recém-nascida.Independentemente da polémica, ao fim de uma hora no ar, a publicação já somava quase 15 mil comentários.