Neymar perde 10 kg e sofre ataques de pânico

Os últimos tempos não têm sido fáceis para Neymar, que continua debaixo de fogo depois de ter sido acusado de violação por Najila Trindade.Devido a toda a exposição e mediatismo em torno do caso, a modelo brasileira alega agora estar a passar por um momento delicado no que diz respeito ao seu estado de saúde.Após ter desmaiado durante o interrogatório na polícia, ficou patente no depoimento que a modelo brasileira está a tomar medicação para se acalmar e conseguir dormir: "[Najila Trindade] afirma que, em razão do trauma sofrido, está a fazer uso de ansiolíticos", pode ler-se nos autos da polícia.Ontem, a modelo voltou a ser entrevistada pela TV brasileira e garantiu que tem tido ataques de pânico desde a alegada violação de Neymar."A minha vida está virada do avesso. Está um pesadelo e só tem piorado. Não consigo fazer mais nada na minha vida, as coisas que eu gostava, como treinar, dançar e sair com meu filho", contou Najila, acrescentando ainda que se encontra bastante debilitada e já perdeu cerca de dez quilos.Durante a entrevista, a brasileira cedeu várias vezes às lágrimas, teve de parar o seu depoimento para se recompor e diz estar a viver um autêntico pesadelo.