Neymar surpreendido a beijar outra mulher em festa privada

Entretanto surgiu um vídeo que mostrava o craque a beijar a modelo Nathália Félix, algo bastante comentado pelos fãs na Internet. Perante toda a situação, Neymar mostrou-se visilmente irritado e reagiu nas redes sociais:







As polémicas em redor da vida privada de Neymar continuam. Depois de ser acusado de ter violado Najila Trindade em Paris, foram divulgadas imagens do jogador numa festa privada, a beijar outra mulher.Amante da vida boémia, o craque tem aproveitado as férias no Brasil para se divertir em diversas festas com amigos. Depois de estar presente na festa de Anitta, o craque brasileiro foi celebrar o aniversário de Vinícius Jr. De acordo com a imprensa brasileira, Neymar beijou uma mulher no decorrer da noite de euforia."Não era ela. E se fosse, qual o problema?, afirmou o jogador.