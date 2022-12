Nick Carter acusado de violação Alegada vítima tem autismo e paralisia cerebral. Caso remonta a 2001.

Nick Carter, dos Backstreet Boys, enfrenta mais uma acusação de abuso sexual. Shannon Ruth, de 39 anos, acusa-o de a ter violado depois de um concerto em Washington, em 2001. Na altura, a alegada vítima tinha 17 e Carter 21. De acordo com a ‘Rolling Stone’, a queixa já deu entrada num tribunal do Nevada. Nela, a mulher, que sofre de autismo e paralisia cerebral, diz que estava numa fila à espera de autógrafos quando foi convidada por Carter a entrar no autocarro da banda. Ruth conta que o músico lhe deu álcool, obrigou-a a fazer sexo oral e depois violou-a enquanto ela chorava. O artista já tinha sido acusado de violação em 2017, por Melissa Schuman.

