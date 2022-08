Nicki Minaj despedida por insultar clientes

Nicki Minaj

Foto: Reuters

01:30

Vânia Nunes

Nicki Minaj é uma das estrelas a nível mundial que mais lucram com a música, no entanto, antes de apostar nesta carreira, teve outras profissões, como ser empregada de mesa em restaurantes. Mas a sua personalidade não lhe permitiu ser bem-sucedida e acabou a ser despedida várias vezes por se mostrar indelicada com os clientes. "Eu gosto de lidar com pessoas, mas realmente não gosto de ladainhas. Talvez por isso, o serviço ao cliente não fosse o melhor trabalho para mim", disse.A artista de 39 anos revelou que um dos episódios aconteceu num dos restaurantes da cadeia Red Lobster, depois de um casal de clientes ter levado a sua caneta indevidamente. Nicki foi ter com eles ao parque de estacionamento e insultou-os. O chefe ficou incrédulo e despediu-a. Anos mais tarde, fez questão de ir ao espaço "agradecer" ao gerente porque foi graças a esse episódio que decidiu ir atrás do sonho de ser artista.Outra curiosidade sobre Nicki Minaj é que não gosta de tecnologias. Prefere as chamadas de voz às SMS e aos emails, por exemplo.