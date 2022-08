Nicolas Cage tem um polvo de estimação e um jazigo de três metros

Sendo um dos mais versáteis atores da sua geração, Nicolas Cage tem tanto de talento como de exotismo, e entre as suas excentricidades estão os animais. Ele já criou duas cobras, uma delas com duas cabeças, e já teve um polvo de estimação pelo qual pagou 140 mil euros.Mas para a história ficará o dia em que comprou, em leilão, o crânio de um Tiranossauro com 67 milhões de anos, por 250 mil euros. Só que oito anos depois teve de o devolver, porque veio a descobrir-se que tinha sido roubado na Mongólia por um traficante de fósseis.E por este andar, Cage vai levar as suas bizarrices para o túmulo: comprou dois jazigos num cemitério de Nova Orleães, um dos quais - onde já manifestou o desejo de ser enterrado - é uma pirâmide de mais de 3 metros de altura.