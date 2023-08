Nicolas Gaitán aguarda a chegada de filhos gémeos

Nicolas Gaitán

O futebolista Nicolas Gaitán, de 35 anos, e a companheira, Renata Fernandez, vivem dias de muito amor. O casal, que foi pai pela primeira vez em janeiro do ano passado, espera agora a chegada de gémeos.A novidade foi avançada pelo jogador e pela modelo nas redes sociais. "Desliza esta fotografia para veres como somos muito mais do que três", escreveu Renata Fernandez no Instagram, onde partilhou uma fotografia da ecografia.Rapidamente a caixa de comentários encheu-se de desejos de felicidade e amor à família. "Parabéns! Que família linda", "Felicidades, meus amores" e "Dois guerreiros estão a chegar" são alguns dos exemplos. Porém, foi a magreza extrema da companheira do ex-jogador do Paços de Ferreira que acabou por chamar a atenção. Nos últimos tempos, Renata Fernandez tem vindo a perder peso, apesar da gravidez. Por consequência, a jovem modelo tem dado sinais de alerta para um problema de anorexia.