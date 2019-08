Nicole Kidman e Keith Urban à beira do divórcio

10:02

Rute Lourenço

Juntos há cerca de 13 anos, Nicole Kidman e Keith Urban estão à beira do divórcio, de acordo com a revista ‘Life&Style’. Segundo a publicação norte-americana, ao longo do tempo o casal já se separou várias vezes, mas agora parece incapaz de superar esta fase. "A verdade é que eles já passaram por muito, mas agora o clima parece ser insustentável", diz uma fonte, acrescentando que a guerra aumentou durante umas férias recentes na terra natal da atriz, a Austrália. "Poucos dias depois de eles terem viajado para lá, Keith regressou aos Estados Unidos, o que enfureceu a Nicole. Estava previsto passarem todo o tempo juntos, mas ele voltou mais cedo, o que segundo a mulher foi para estar junto das amigas dele do mundo da música".

Ainda segundo a publicação, os problemas entre o mediático casal aumentaram quando a atriz começou a gravar ‘Big Little Lies’, filme que os obrigou a passar cada vez mais tempo separados. "Nessa altura, a Nicole não tinha tempo para nada, praticamente não se viam, o que só aumentou os problemas que já havia na relação. Desde então que fazem praticamente vidas em separado".

O casal ainda não comentou a notícia avançada pela revista, que dá ainda conta de que a grande preocupação dos dois, caso avancem para uma rutura definitiva, são as duas filhas que têm em comum. "Eles são pais extremosos e, como é normal, não querem que as filhas sofram com a separação. No fundo, qualquer que seja a decisão que tomem para o futuro dos dois vão sempre ter em conta o bem-estar das filhas".