Nicole Kidman: Gaguez, pão e medo de borboletas

Tem um QI de 132 [sobredotada], sendo uma das figuras públicas com maior quociente de inteligência já registado, mas foi a sua beleza que primeiro chamou a atenção em Hollywood (chegou a ser convidada por Hugh Hefner para posar para a ‘Playboy’).Nicole Kidman sofreu de gaguez em criança, fez ballet mas decidiu que queria ser atriz quando viu Margaret Hamilton fazer de bruxa má no ‘Feiticeiro de Oz’. Sempre insistiu em fazer as suas próprias cenas de nudez e sabe bem o que são os ossos do ofício. Para o filme ‘Moulin Rouge’ usou um espartilho tão apertado para conseguir a sua cintura de 18 polegadas que chegou a partir uma costela.Coleciona roupas vintage, escreve com as duas mãos e é viciada em pão e trufas. Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF, Cidadã do Mundo pela ONU, teve o seu primeiro bicho de estimação aos 50 anos, mas é na sua relação com o mundo animal que a atriz tem um dos seus maiores segredos. A atriz sofre de uma aversão que dá pelo nome de Lepidopterofobia, nada mais do que medo de... borboletas.