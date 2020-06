Nicole Kidman sofre lesão grave que pode arruinar a carreira

"Foi uma fratura muito feia. Tanto o Keith como a Nicole têm feito tudo para se certificar que a ela recupera a cem por cento e volta a ser protagonista de filmes", revela ao jornal norte-americano uma amiga próxima do casal.A mesma fonte avança que a atriz tem tentado manter este acidente em segredo: "Ela está muito preocupada com os efeitos a longo prazo e não queria que ninguém soubesse o que aconteceu, pelo menos até ser vista por um ortopedista de topo, o que ainda não foi possível por causa da pandemia".Enquanto Nicole ficou a recuperar em casa, Keith aproveitou para procurar os melhores especialistas para a mulher, pois é possível que a sua recuperação passe pela cirurgia. "Ele trata-a como uma boneca de porcelana. Até porque sabe que está muita coisa em risco".A atriz e os seus assessores não se pronunciaram publicamente sobre o ferimento. Ao longo das últimas semanas, Nicole tinha partilhado quatro fotos na sua conta no Instagram, mas em nenhuma mostrava a bota ortopédica, optando por imagens em que aparecia apenas da cintura para cima ou com a perna escondida.O ‘National Enquirer’ contactou um médico ortopedista, que diz que uma recuperação total neste tipo de lesões é pouco provável. "As lesões no tornozelo são comuns. Mas se se tratar de uma fratura de stress [resultante do excesso de uso, devido a prática desportiva], o mais provável é que deixe mazelas?", explicou o especialista.