Nicole Poturalski é a musa secreta de Brad Pitt

No mês passado, o jornal alemão Bild surpreendeu o novo par romântico no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, onde Nicole chegou vinda de Berlim, onde vive.Os dois embarcaram então num jato privado rumo ao sul de França, mais precisamente ao Castelo Miraval, onde o ator casou com Angelina Jolie, em 2011. Antes disso, em novembro, Brad e Nicole foram fotografados a assistir a um concerto de Kanye West, em Los Angeles, EUA.Nascida em Bergkamen, Alemanha, mas com ascendência polaca, Nicole foi descoberta por um caça-talentos quando visitava a Disneyland Paris, em França, aos 13 anos. No mundo da moda, onde as semelhanças com Irina Shayk não passam despercebidas, usa o apelido do marido, sendo conhecida como Nicole Mary. Representada por três agências, passa muito tempo em Los Angeles.Fala cinco línguas e partilha com Brad Pitt a paixão pela arte. É ainda fundadora de uma organização que protege os tubarões.