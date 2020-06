Nilton revoltado com “abutres” que falam sobre a morte de Pedro Lima

Nilton utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre a morte do ator Pedro Lima, que foi encontrado morto na praia do Abano, em Cascais, no último sábado.

Num vídeo partilhado esta quinta-feira, dia 25, na sua conta de Instagram, o comediante teceu duras críticas às pessoas que falam da morte do ator.

Nilton referiu ainda que ponderou bastante nos últimos dias se havia de partilhar o que pensa sobre a morte do amigo: "Ora bem, eu estive aqui alguns dias a ponderar e a segurar-me para não falar deste tema. Mas eu tenho que falar porque fazer-me-ia igual confusão se fosse sobre alguém que eu conheço", começou por dizer.

"Eu gostava de falar dos abutres. Os abutres que de repente nos últimos dias apareceram para contar segredos que sabiam sobre o Pedro Lima e a sua família. Abutres que dizem ‘Eu sei de alguém que falou com a mulher…’", disse revoltado.

"Se vocês sabem, calam-se. Se realmente foram amigos do Pedro Lima, sabem perfeitamente que tipo de pessoa era. Nós falamos de um dos seres mais iluminados e mais especiais que nós tivemos oportunidade de conhecer. Falamos de uma pessoa que deixou um exemplo enorme do que é saber estar com os amigos, ser um bom pai, um bom filho, um bom irmão, de alguém que tinha uma aura especial e por isso mesmo contagiou tanta gente e criou esta onda de gente à volta dele, que genuinamente gostavam de dele sem nenhum interesse. E eu tenho muita pena mesmo de não ter sido amigo dele a vida toda", acrescentou com alguma tristeza, apelando às pessoas que falam do ator para se calarem.

O humorista terminou pedindo a todos que não falem mais da vida do amigo e afirma que a melhor forma de homenagear o ator é louvar a amizade: "É a melhor forma de o homenagear, sermos melhores pessoas, melhores seres humanos e louvar essa coisa bonita que ele tanto promovia, a amizade e um mundo melhor. Foi isso que ele veio fazer à terra: fazer disto um mundo melhor. Deveria ter estado cá mais tempo. Foi o possível. Já fez mais do que muitos de nós farão", concluiu.



Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Ator partilhou indignação e revolta nas redes sociais.