"Ninguém traiu ninguém": João Félix defende Margarida Corceiro

O futebolista João Félix quebrou finalmente o silêncio para falar sobre a polémica que envolveu a namorada, Margarida Corceiro, defendendo-a publicamente: "A imagem da Magui está a ser destruída por causa deste disparate. Ninguém traiu ninguém, parem com isso", escreveu João Félix no Twitter, reagindo a uma notícia sobre o tema partilhada nas redes sociais da CNN Turquia.



Recorde-se que Margarida Corceiro foi acusada nas redes sociais de trair o jogador, após a divulgação de vídeos onde aparecia com o futebolista do Sporting Pedro Porro, numa discoteca em Lisboa, em clima de cumplicidade. Ao ser confrontada com a polémica causada pelas imagens, a modelo sentiu necessidade de se justificar: "Isto já está a sair um bocado fora do controlo, está-me a deixar numa posição chata, ao João também e a outras pessoas", escreveu na ocasião. Porro também negou envolvimento amoroso.

