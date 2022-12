"Ninguém vê o que acontece nos bastidores": Reveladas primeiras imagens do documentário de Harry e Meghan

Já são conhecidas as primeiras imagens do documentário para a Netflix - dirigido por Liz Garbus - sobre os anos de namoro turbulento do príncipe Harry com Meghan Markle.As fotografias pessoais inéditas dos duques de Sussex prometem revelar um pouco do que foi a vida íntima do casal e podem ainda beliscar a imagem da família real britânica - há momentos de choro da ex-atriz americana.Agora, foram também reveladas algumas declarações de Harry, de 38 anos, e Meghan Markle, de 41.Numa das frases do príncipe, percebe-se a sua preocupação. "Tive de fazer tudo o que podia para proteger a minha família", afirmou, explicando ainda que "ninguém vê o que acontece nos bastidores".Já Meghan deixou a seguinte questão: "Quando há assim tanta coisa em jogo, não faz mais sentido sermos nós a contar a nossa história?".