Marco Paulo

01:30

Numa altura em que ainda faz medicação específica para o cancro no pulmão que lhe foi diagnosticado em junho do ano passado, Marco Paulo viu os níveis tumorais aumentarem, "de 80 para 150", conta. "Os médicos estão preocupados e eu também", diz em declarações exclusivas aoLeia no Correio da Manhã.