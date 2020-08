Cláudio Ramos rumou ao Santuário de Fátima assim que terminou a gala final do Big Brother 2020, este domingo. O apresentador do reality show da TVI sempre mostrou ser um homem de fé e desta vez partilhou com os seguidores uma foto, acompanhada por uma mensagem, onde explica que se dirigiu a Fátima para agradecer."Fátima depois do programa. Silêncio depois do barulho. No corpo a roupa da gala. Nos pés os sapatos do estúdio. Na mente a gratidão, porque deste lugar chegou-me sempre uma força a cada semana e foi este lugar que muitas vezes me escutou. Grato. Sempre. Para sempre!", escreveu Cláudio Ramos na rede social Instagram.